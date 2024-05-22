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雷鸟 Q7 27 英寸显示器开售：2K 240Hz QD-Mini LED、1152 分区，1999 元

2024/5/22 15:47:06 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 22 日消息，雷鸟 Q7 显示器目前已经在京东现货开售，这款显示器主打“2K 240Hz QD-MiniLED + 1152 分区”，首发价 1999 元

据介绍，这款显示器采用了 27 英寸 2560 x 1440 分辨率 240Hz FAST HVA 面板，采用八通道 AM 驱动的 MiniLED 技术以及量子点技术，拥有 1152 分区，动态对比度 100 万：1，静态对比度 2500:1，亮度 1600 尼特，响应速度 1ms，支持瞬时背光响应、无频闪，可实现 16Bit DC 纯直流调光，覆盖 95% DCI-P3 色域及 99% sRGB 色域，ΔE<2，兼容 AMD Freesync Premium 和 Nvidia G-Sync Compatible 同步刷新率。

此外，这款显示器还拥有低蓝光护眼模式，支持 PIP / PBP 一屏多用，自带抽拉式的耳机挂架，显示器支架支持倾斜 / 旋转 / 俯仰 / 横竖，提供 2 个 HDMI 2.1 以及 1 个 DP 1.4 接口，IT之家附参数如下：

京东雷鸟 Q7 显示器 1999 元直达链接

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关键词：雷鸟显示器

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