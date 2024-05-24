小米米家“精华洗”10 公斤智投洗衣机预售：支持智能烘干，2299 元

IT之家 5 月 24 日消息，日前，小米米家“精华洗”10 公斤智投洗衣机（XHQG100MJ103）上架京东等电商平台，预售价 2299 元，5 月 31 日晚 8 点支付尾款。

IT之家获悉，这款新品支持 36 分钟精华速洗，预先激活活性因子，生成 1.5 倍浓缩精华液高压直喷高效洗涤。官方宣称洗涤时间节省 45%，省水 33%，省电 40%，洗净比达到 1.1。

新品支持智能烘干功能，搭载高精度传感器，实时精控温度和时间，实现衣干即停。此外，该产品还支持低温柔烘，精控温度在 55°C-65°C；快速烘干，14.5 m/s均匀大风速。

此外，该产品采用整机 570mm 超薄机身设计，配备 525mm 超大筒径，支持 95℃高温筒清洁、门封喷淋等功能，搭载 DD 直驱电机。

智能化方面，该产品支持双路智能投放，接入米家 App 可远程预约洗衣、控制程序等；支持小爱同学语音控制，AIoT 设备互联小爱音箱语音提醒等；支持 OTA 在线升级。

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