菜鸟联合淘宝香港站升级物流服务，全港送货上门免住宅附加费

IT之家 5 月 24 日消息，菜鸟与淘宝天猫中国香港站（简称“淘宝香港站”）共同宣布，从 5 月 24 日起，全港送货上门不再额外收取住宅附加费。

IT之家注意到，菜鸟旗下 CAINIAO App 用户也可享受同等待遇，即淘宝以外的集运宅配订单同样可以免收取住宅附加费。

在香港，送货到住宅地址需要额外收取一笔住宅附加费，这使得部分用户会选择更为经济的自提取件。当用户购买大件货物或者是对于行动不便的长者及需要照顾家中老幼的妇女群体等，送货上门依然有不小的市场。

2018 年至今，菜鸟在香港建成一张覆盖全港的自营物流网络，包括分拨中心、自提点、中港车干线及本地配送车队。

菜鸟集运香港站总经理赵怡亮表示：“菜鸟一直致力于提升跨境物流的服务品质和效率。用户可根据自己的需求，选择在菜鸟自提点取件或送货上门服务。”

淘宝 618 大促期间（5 月 20 日至 6 月 20 日），每位淘宝香港站用户“最高可领” 28 元运费券，使用运费券后部分商品送货上门的费用将低至 3.2 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。