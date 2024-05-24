世界首例！我国完成猪肝移植活体人手术，癌症患者肝功能恢复正常

IT之家 5 月 24 日消息，安徽医科大学第一附属医院今日官宣，完成世界首例猪到活体人的异种肝移植临床手术。

2024 年 5 月 17 日，安徽医科大学第一附属医院孙倍成教授团队和云南农业大学魏红江教授团队合作，在安徽医科大学第一附属医院成功将 10 基因编辑供体猪的肝脏移植到了一位 71 岁右叶巨大肝癌的男性病人身上。

据介绍，病人状况良好，今天是术后第七天，患者已经下地自由活动，没有发现超急性和急性排斥反应，凝血系统没有障碍，肝功能已经恢复正常，移植猪肝每天有 200ml 左右金黄色胆汁分泌，CT 和 B 超证实移植猪肝脏肝动脉、门静脉、肝静脉血流完全正常。

安徽医科大学第一附属医院表示，本例转基因猪到活体人的异种移植取得成功，开创了转基因猪异种肝移植的先河。经过检索是世界首例活体人的异种肝移植手术，也是全球第五例活体人的异种器官移植手术，是中国科学家从 0 到 1 的原始创新，说明中国科学家异种肝移植技术已经站上了全世界的最前沿，将成为医学领域最重要的突破之一。

该例手术的成功创造了医学史上多个奇迹，包括制定了猪全肝如何植入、免疫抑制剂的使用、异种肝移植围手术期管理等全球标准，使异种猪肝移植进入临床成为可能，将为人类健康作出重要贡献。

IT之家注意到，近两年来多基因编辑猪的异种器官移植技术已取得重大进展，先后已有 2 例心脏和 2 例肾脏的猪到人的活体移植，目前还有 1 例肾脏移植患者健在。

2024 年 3 月 10 日，空军军医大学西京医院曾将一只 6 基因编辑猪的全肝以辅助的方式移植到一位脑死亡人体内，移植 10 天后还发现肝脏有胆汁分泌。

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