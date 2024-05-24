游戏工委：4 月中国游戏市场收入 224.32 亿元环比下降 4.21%，端游增幅有限难以抵消降幅

IT之家 5 月 24 日消息，中国音数协游戏工委今日发布了《2024 年 4 月中国游戏产业月度报告》。数据显示，4 月中国游戏市场收入 224.32 亿元，环比下降 4.21%，同比下降 0.27%。游戏工委表示，此轮降幅主要受移动游戏市场影响，部分产品前期运营活动带来的增势减退，新品提振市场的效果还未显现；客户端游戏市场增长但增量有限，难以抵消降幅。

IT之家汇总详细数据如下：

中国自主研发游戏国内市场实际销售收入 181.16 亿元，环比下降 4.77%，同比下降 3.86%。

中国移动游戏市场实际销售收入 159.05 亿元，环比下降 6.18%，同比下降 1.93%。

中国客户端游戏市场实际销售收入 56.42 亿元，环比增长 2.06%，同比增长 1.47%。

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 14.18 亿美元，环比下降 0.65%，同比增长 7.03%。

中国电子竞技游戏市场实际销售收入 111.42 亿元，环比下降 2.07%，同比增长 16.42%。

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