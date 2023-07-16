机构预计非洲游戏市场明年首次突破 10 亿美元，智能手机普及成主要动力

IT之家 7 月 16 日消息，数据机构 Newzoo 近日向 CNBC 表示，撒哈拉以南非洲地区的游戏产业预计将在 2024 年首次创造超过 10 亿美元（IT之家备注：当前约 71.5 亿元人民币）的收入。

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根据世界银行的数据，撒哈拉以南非洲地区的经济增长率从 2021 年的 4.1% 降至 2022 年的 3.6%，预计 2023 年将进一步降至 3.1%。

尽管如此，非洲的电子游戏市场一直表现良好。Newzoo 的数据显示，2022 年，该地区的游戏市场营收为 8.628 亿美元（当前约 61.69 亿元人民币），同比增长 8.7%。作为对比，2022 年全球游戏市场收入为 1829 亿美元（当前约 1.31 万亿元人民币），同比下降 5.1%。

总部位于南非开普敦的 Carry1st 首席执行官 Cordel Robbin-Coker 表示，这些数据中最值得注意的是“撒哈拉以南非洲游戏市场的潜在长期增长”。他强调，这一地区拥有世界上人口增长最快的国家，首次接入网络的用户数增速明显，其中大部分（超过 90%）是通过手机进行的，人们对内容的需求非常强烈。

专注于游戏相关投资的风险投资公司 Konvoy 表示，预计 2023 年非洲游戏产业将增长 15.7%，2024 年增长 13.6%，高于此前预测的 9.23% 和 8.95% 的增长。

Konvoy 管理合伙人 Jackson Vaughan 表示：“非洲大陆游戏市场数据令人鼓舞，人口、互联网普及率和智能手机覆盖率的长期增长趋势描绘了非洲大陆令人难以置信的游戏市场增长景象。”

报道特别指出，尤其是智能手机的普及提振了非洲的游戏前景。该地区年轻人口数量高于平均水平，这也意味着数字技术将受到更多年轻一代非洲人的强烈欢迎。

根据移动行业机构 GSMA 的数据，到 2030 年，撒哈拉以南非洲地区 87% 的人口将拥有智能手机，高于 2022 年的 51%。

在非洲，游戏的增长很大程度上是由智能手机的普及推动的。Newzoo 的数据显示，2022 年该地区移动游戏收入为 7.786 亿美元（当前约 55.67 亿元人民币），约占游戏总销售额的 90%。

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