午休时间砍半、整顿上班代打卡，京东为曾经的管理不善买单

5 月 24 日下午消息，近日，有关京东内部考勤调整、午休时间缩短、人员优化、“八条问题”等一系列变动引发了关注。

新浪科技独家从京东多位员工以及高管处调查了解，基本还原了考勤调整原因以及事实真相。

一：考勤调整是否属实？为何调整？

京东内部发布的考勤调整属实，调整范围包括午休时间由两小时缩短至一小时、午休不熄灯等。

该调整系管理层反思了过去 4、5 年间公司在管理上出现的失误，承认京东集团体系存在“大企业病”，管理上出现了严重问题，尤其在拼搏上有很大的懈怠。

近年来京东面临着激烈的外部竞争环境，京东增速下滑严重，而其它互联网公司实行了“11+11+6”的考勤，业绩得到了高速增长。

二：为何强化打卡机制？是否裁员？

打卡机制变严格属实。据了解，京东多年存在代打卡现象，从实习生到正式员工甚至出现了大量代打卡的情况，已经到了不得不整顿的情况。

“有员工一年里代打卡近百天，每天四点就下班，但是能领到全额薪水，还有一些实习生甚至两个月都不来，但通过代打卡，骗走了公司 1.5 万的工资。”一名京东员工告诉新浪科技，听说内部统计代打卡的人次每月近万次。

京东的确开除了代打卡现象严重的员工，以及长期绩效差却不愿意拼搏、仍然没有业绩提升的员工，该名高管表示，京东对员工尤其是老员工相当宽容，甚至有说法是在京东满三年即拿到了“免死金牌”，绩效差的和拼搏意愿低的员工都得到了保留。该高管和多名员工认为公司在某种程度上类似“国企”，部分员工非常懈怠，甚至出现长期早上 10 点来上班，下午 4 点即下班的情况。而随着这种情况愈加普遍，造成京东战斗力急剧下降，而这种情况造成的另外一个直接后果便是“劣币驱逐良币”，很多勤奋、拼搏的员工由于不公平而选择离开。此次开除的是少数有上述类似情况的员工，完全不存在因业务调整而大规模裁员的情况。

三：午休时间为何缩短？为何不允许熄灯？

多名从其它互联网公司入职京东的员工认为，除京东外，几乎没有任何互联网公司午休时长达两小时，甚至熄灯睡觉，京东管理相较于其他互联网公司显得非常松散，有不少员工两点半才开始恢复下午的工作，比国企还国企。

采访过程中发现，也的确存在个别组加班、第二天午休延长的情况，但这部分比例较低，整体来看大多数员工都处于正常上下班。此前，在下午两点钟的工作时间，京东集团很大比例的员工都在熄灯睡觉。

此前，有关熄灯问题也出现过争执，京东集团过去几年办公区有午睡需求可自行关灯，但不同部门因中午熄灯意见不同投诉到的案例越来越多，京东因此统一规定不允许熄灯。

四：京东“八条”是否属实？公关机关已立案侦查谣言。

近日，有员工爆料京东发布了八条通知，罗列了各种考核新规，其中第八条系鼓励员工对身边不投入工作的现象进行举报，引起了轩然大波。该京东高管表示八条全部系谣言，公司对此谣言已报警处理，今天下午已收到反馈，公安机关已经开始立案侦查。

该高管称，由于过去几年松散、不善的管理造成了公司在激烈的竞争环境中发展缓慢、业绩发展不达预期、一些主要业务板块企业文化出现了严重问题，以及股价长期低迷的局面，现在的管理动作是“亡羊补牢”。在该高管看来此次调整虽然会经历阵痛，但有利于激发内部员工工作热情，有利于为有意愿拼搏的员工和团队提供公平的环境。

对于此次京东调整，有外部人士表示，从管理和发展角度看，对于拥有 60 多万员工的京东，在应对当下激烈的行业竞争中，这是一次及时的自我纠错，杜绝“劣币驱逐良币”的过程。

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