东风风神 L7 混动 SUV 上市交付：限时 12.49 万元起，最大纯电续航 205 公里

IT之家 5 月 24 日消息，东风风神旗下首款插电混动 SUV 风神 L7 今日正式上市并开启全国交付，新车号称将 205 公里纯电续航车型售价拉入 12 万级，共推出 5 款不同配置，限时售价为 12.49 万元-15.69 万元。IT之家汇总如下：

110 Pro 版 12.89 万元（限时 12.49 万元，下同）

205 Air 版 13.69 万元（12.99 万元）

205 Pro 版 14.19 万元（13.49 万元）

205 Plus 版 14.99 万元（14.29 万元）

205 Max 定制版 15.69 万元

该车为紧凑型 SUV，原本以皓瀚 PHEV 的身份亮相并完成申报，尺寸为 4670mm / 1900mm / 1625mm，轴距为 2775mm，搭载贯穿式 LED 日间行车灯，两侧大灯组造型狭长且犀利，通风口与下格栅共同组成“大嘴”造型。

东风风神 L7 配备 14.6 英寸中控大屏、10.25 英寸全液晶仪表盘、双辐平底式多功能方向盘，全系标配高通 8155 芯片；车机搭载 WindLink OS 3.0 智能系统，支持高德地图导航、车联网、4G / 5G 网络、OTA 升级、3.3kW 外放电等。

动力方面，该车搭载马赫电混系统，包含 1.5T 发动机和电动机，发动机最大功率为 154 马力（113kW）；综合功率 265kW、扭矩 615N・m，NEDC 工况百公里亏电油耗 3.8 升，配备中创新航 30.32kWh 磷酸铁锂电池，综合续航可达 1500 公里，纯电续航最高 205 公里。

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