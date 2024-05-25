我国自主三代核电技术，广西防城港核电站“华龙一号”4 号机组今日投产发电

IT之家 5 月 25 日消息，据央视新闻报道，广西防城港核电站“华龙一号”4 号机组今天完成试运行，正式投产发电。

据悉，广西防城港核电站 4 号机组和 3 号机组均采用我国自主三代核电技术“华龙一号”，两台机组年发电量可达 180 亿千瓦时，能够满足 200 万人口的生产生活年度用电需求，每年可减少标煤消耗超 543.6 万吨，减少二氧化碳排放约 1483.2 万吨，环保效益相当于植树造林超 4 万公顷。

公开资料显示，作为我国西部地区和少数民族地区的首座核电站，防城港核电站一期工程两台机组已于 2016 年投入商业运行；二期工程 3、4 号机组为“华龙一号”示范工程，其中我国西部地区首台“华龙一号”—— 防城港核电站 3 号机组已于 2023 年 3 月 25 日投产发电，首循环安全可靠运行，2023 年度能力因子达 98.2%，创国内三代堆最优纪录。

“华龙一号”是由中国两大核电企业中国核工业集团公司（简称：中核、CNNC）和中国广核集团（简称：中广核、CGN）在 30 余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，根据福岛核事故经验反馈以及中国和全球最新安全要求，研发的先进百万千瓦级压水堆核电技术，具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果。

2021 年 1 月 30 日，全球第一台“华龙一号”核电机组 —— 中核集团福建福清核电 5 号机组投入商业运行。

2021 年 5 月 20 日 1 时 15 分，“华龙一号”海外首堆工程 —— 巴基斯坦卡拉奇 2 号机组正式投入商业运行。

2022 年 1 月 1 日，我国自主三代核电华龙一号中核集团福清核电 6 号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。

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