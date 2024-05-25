QQ 的“老大哥”，ICQ 聊天软件官宣 6 月 26 日关闭：上线运营近 28 年

IT之家 5 月 25 日消息，ICQ 消息应用程序官方宣布将于 2024 年 6 月 26 日关闭，在上线运营近 28 年之后走向终结。

在 AOL Instant Messenger、Yahoo Messenger 或 Discord 之前，ICQ 免费信息应用程序风靡全球，超过 1 亿用户用它来协调计划、畅聊生活或在玩网络游戏时进行交流。

ICQ 是 I Seek You 的连音缩写，中文可以翻译为我寻找你，QQ 早期叫做 OICQ 就是模仿 ICQ，O 是 opening 的缩写，代表开放的 ICQ，后来在 2000 年才改名为 QQ。

全盛时期，ICQ 平台上的用户超过 1 亿，这在当时是一项了不起的成就。2010 年，ICQ 被 Mail.ru（即现在的 VK）收购，此后随着产品使用量的下降，ICQ 一直归后者所有。

IT之家附上 ICQ 截图如下：页面显示服务将于 6 月 26 日关闭，并建议用户改用 VK Messenger 和 Workspace。ICQ 没有透露关闭的原因，多家科技媒体致函目前没有得到相关回复。

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