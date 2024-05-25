光线传媒：《三体》真人电影 2025 年开拍，《大鱼海棠 3》《姜子牙 2》等作品创作中

IT之家 5 月 25 日消息，在刚刚举行的 2024 文化强国建设高峰论坛电影业高质量发展分论坛上，北京光线传媒有限公司董事长王长田表示： 电影《三体》将于 2025 年开机，《大鱼海棠 3》《姜子牙 2》《茶啊二中 2》等作品正在创作中。

对于这家公司，公开资料显示光线传媒成立于 1998 年，后于 2011 年 8 月在国内创业板上市，旗下拥有大量作品，而且连续多年居国产片年度总票房首位；迄今投资制作发行的影片超过 120 部，总票房超 630 亿元，号称“行业遥遥领先”。IT之家汇总部分知名作品如下：

电视节目

《中国娱乐报道》

《娱乐现场》

《音乐风云榜》

《影视风云榜》

《最佳现场》

《大牌生日会》等

电影

《泰囧》

《港囧》

《美人鱼》

《寻龙诀》

《亲爱的》

《从你的全世界路过》

《超时空同居》

《一出好戏》

《疯狂的外星人》

《误杀 1、2》

《人潮汹涌》

《你的婚礼》

《狙击手》

《满江红》

《坚如磐石》

《悲伤逆流成河》等

电视剧

《我在未来等你》

《大理寺少卿游》

《拂玉鞍》

《八分钟的温暖》

《笑傲江湖》

《春日宴》

《山河枕》等

动画

《大鱼海棠》

《大护法》

《哪吒之魔童降世》

《姜子牙》

《深海》

《茶啊二中》

《昨日青空》等

引进

《千与千寻》

《你的名字》

《天气之子》

《夏目友人帐》等

此外，这家公司还签约了任敏、丁禹兮、章若楠、孙千等 20 余位青年演员，还有夏日入侵企画、张郁梓等乐队歌手、音乐创作人，以及 70 余位编剧导演，旗下拥有光线影业、光线动画、青春光线影业、彩条屋影业、五光十色影业、迷你光线影业、小森林影业、光线经纪、英事达等多个厂牌，投资包括猫眼娱乐、橙子映像、十月文化、彼岸天、天津好传等 70 多家以内容产业为主的公司。

豆瓣词条显示，目前共有两部真人电影版《三体》，其中光线的《三体》将由十月文化担任电影的承制工作，《深海》《西游记之大圣归来》导演田晓鹏担任导演，原彩条屋影业创始人易巧和总制片人魏芸芸将任制片人。

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