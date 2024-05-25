首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>网络

光线传媒：《三体》真人电影 2025 年开拍，《大鱼海棠 3》《姜子牙 2》等作品创作中

2024/5/25 15:18:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 槐生淇奥Apllo 的线索投递！

IT之家 5 月 25 日消息，在刚刚举行的 2024 文化强国建设高峰论坛电影业高质量发展分论坛上，北京光线传媒有限公司董事长王长田表示： 电影《三体》将于 2025 年开机，《大鱼海棠 3》《姜子牙 2》《茶啊二中 2》等作品正在创作中。

对于这家公司，公开资料显示光线传媒成立于 1998 年，后于 2011 年 8 月在国内创业板上市，旗下拥有大量作品，而且连续多年居国产片年度总票房首位；迄今投资制作发行的影片超过 120 部，总票房超 630 亿元，号称“行业遥遥领先”。IT之家汇总部分知名作品如下：

电视节目

  • 《中国娱乐报道》

  • 《娱乐现场》

  • 《音乐风云榜》

  • 《影视风云榜》

  • 《最佳现场》

  • 《大牌生日会》等

电影

  • 《泰囧》

  • 《港囧》

  • 《美人鱼》

  • 《寻龙诀》

  • 《亲爱的》

  • 《从你的全世界路过》

  • 《超时空同居》

  • 《一出好戏》

  • 《疯狂的外星人》

  • 《误杀 1、2》

  • 《人潮汹涌》

  • 《你的婚礼》

  • 《狙击手》

  • 《满江红》

  • 《坚如磐石》

  • 《悲伤逆流成河》等

电视剧

  • 《我在未来等你》

  • 《大理寺少卿游》

  • 《拂玉鞍》

  • 《八分钟的温暖》

  • 《笑傲江湖》

  • 《春日宴》

  • 《山河枕》等

动画

  • 《大鱼海棠》

  • 《大护法》

  • 《哪吒之魔童降世》

  • 《姜子牙》

  • 《深海》

  • 《茶啊二中》

  • 《昨日青空》等

引进

  • 《千与千寻》

  • 《你的名字》

  • 《天气之子》

  • 《夏目友人帐》等

此外，这家公司还签约了任敏、丁禹兮、章若楠、孙千等 20 余位青年演员，还有夏日入侵企画、张郁梓等乐队歌手、音乐创作人，以及 70 余位编剧导演，旗下拥有光线影业、光线动画、青春光线影业、彩条屋影业、五光十色影业、迷你光线影业、小森林影业、光线经纪、英事达等多个厂牌，投资包括猫眼娱乐、橙子映像、十月文化、彼岸天、天津好传等 70 多家以内容产业为主的公司。

豆瓣词条显示，目前共有两部真人电影版《三体》，其中光线的《三体》将由十月文化担任电影的承制工作，《深海》《西游记之大圣归来》导演田晓鹏担任导演，原彩条屋影业创始人易巧和总制片人魏芸芸将任制片人。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：电影三体影视

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用