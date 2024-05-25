以“零基础剪辑课”为名头：新型电诈涉案金额过亿，全国已有数万名受骗人员

IT之家 5 月 25 日消息，据蓝鲸新闻今日报道，部分短视频平台常常会出现“零基础变现”的“剪辑课程”，号称借助软件实现影视解说自动剪辑，上传这些影视片段，即使 0 播放每月也能收获数千元平台激励，账号每月收入更是“不低于 10000 元”。

据报道，近期全国多地警方已查处数起以“剪辑课”为名头的新型电诈案。警方调查显示，目前已经在全国发现几万名受骗人员，且多为 50 岁以上的中老年人，涉案金额达上亿元。此类诈骗案例多以“0 元公开课”为饵诱导学员上钩，挂着官方的头衔在私域完成所有操作。指导老师的企微所属、前后两次付款二维码对应的商户都是不同的主体，其中许多显示经营异常、0 人参保，且它们分散在全国各地、成立时间不长。

报道提到了部分案例，IT之家整理如下：

一学员最早在抖音刷到推广，随后添加了“指导老师”的微信，并被引流至第三方直播平台。课程包含影视剪辑、无人直播等内容教学，什么都不会也能在平台创造高收益。这门课程宣称“不收一分钱”，学不会无理由退款。公开课结束后，顶着“抖音官方 XXX”昵称的指导老师很快通过微信聊天发来标价 2997 元的收款码。

一学员在没有刷到过相关推广内容的情况下，被一个名叫“抖加”的账号主动关注、发送私信，同样声称有免费官方直播课。该学员起初不信，故未听课，但“指导老师”却发来了这段消息：系统检测到你未进入课堂学习，因此将在 10 分钟后对你的抖音账号进行限流处理。而在交完近 3000 元的学费后，“指导老师”又表示获取影视素材需要购买价值 799 元的 VIP 权益。

然而，多数学员在指导老师停止发放素材后，才意识到被骗。此前老师一共发了大约 20 条素材，基本都是经过简单剪辑的影片切片及解说。学员们原模原样上传这些从老师那里收到的视频，“只要坚持发，一个月后就能看到收益。”一个月后，“指导老师”被发现联系不上了，相关直播间里只有冒充直播的录播。

图源 Pixabay

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