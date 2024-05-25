《博德之门 3》北美 PS5 实体豪华版遭遇生产问题延迟至 7 月，拉瑞安工作室向玩家道歉

IT之家 5 月 25 日消息，拉瑞安工作室凌晨发布声明称《博德之门 3》北美 PS5 实体豪华版遭遇生产问题，玩家需等待至 7 月才能拿到游戏。

由于生产变化超出了我们的控制范围，在生产 PS5 光盘时，我们不得不遵循生产公司专门制定的某些流程，不幸的是，特定地区的审批时间比预期的要长很多。

我们预计所有 PS5 北美地区的拷贝将在 14 天左右准备就绪，然后再用 10 天时间开始将这些拷贝直接交付给玩家。我们还在与制造商协商，以了解是否有可能雇佣额外的临时员工来缩短组装时间。