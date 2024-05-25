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《博德之门 3》北美 PS5 实体豪华版遭遇生产问题延迟至 7 月，拉瑞安工作室向玩家道歉

2024/5/25 17:28:49 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 25 日消息，拉瑞安工作室凌晨发布声明称《博德之门 3》北美 PS5 实体豪华版遭遇生产问题，玩家需等待至 7 月才能拿到游戏。

由于生产变化超出了我们的控制范围，在生产 PS5 光盘时，我们不得不遵循生产公司专门制定的某些流程，不幸的是，特定地区的审批时间比预期的要长很多。

我们预计所有 PS5 北美地区的拷贝将在 14 天左右准备就绪，然后再用 10 天时间开始将这些拷贝直接交付给玩家。我们还在与制造商协商，以了解是否有可能雇佣额外的临时员工来缩短组装时间。

拉瑞安工作室向预购游戏的玩家道歉，并感谢玩家的支持。

拉瑞安声明

关于其他实体豪华版游戏：

  • Xbox 实体版正在发货

  • 欧洲及大洋洲的 PS5 实体版已经全部离开仓库，由相关运输公司处理

其他版本声明

IT之家注意到，拉瑞安称《博德之门 3》实体豪华版的数字内容代码已通过电子邮件发送给欧洲及大洋洲的 PS5 版本玩家，Xbox 版本的代码正在发送中。

相关阅读：

《博德之门 3 豪华版》实体光盘预购价 79.99 美元，涵盖 OST、地图等

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关键词：博德之门3

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