《战锤 40K：行商浪人》首个 DLC《虚空之影》预告发布：流程约 15 小时、8 月 8 日发售

IT之家 5 月 25 日消息，CRPG 游戏《战锤 40K：行商浪人》的首个 DLC《虚空之影》预告发布，包含大量游戏内容以及一名全新的可攻略角色“绮贝菈”，游戏时长 15 小时左右，今年 8 月 8 日发售。

据介绍，《虚空之影》DLC 与游戏主线剧情息息相关，玩家需要亲自进入虚空舰深处，感受引人入胜的全新故事，消灭打算从内部摧毁冯・瓦兰修斯王朝的全新敌人。

新的故事 —— 探索冯・瓦兰修斯家族的虚空舰，进行紧张刺激的冒险，在长达 15 小时的流程中面对各种意想不到的威胁、全新的任务、独特的装备，以及额外的故事情节，所有内容都与游戏主线剧情息息相关。

新的伙伴 —— 拜死教刺客绮贝菈。她愿意像她世世代代的先人一样，为冯・瓦兰修斯王朝效忠，甚至可能与舰长大人您建立强烈的个人羁绊。

新的威胁 —— 邪恶的基因窃取者教团在虚空舰最深处的黑暗之中滋生。他们是可怕的异形物种，潜伏在阴影之中。这种异形会通过遗传物质感染您的船员，扭曲他们对帝皇的信仰，引诱他们投靠混沌大敌，以此实现邪恶的计划。

新的船员 —— 既包括至关重要的高阶军官，也包括成千上万普通船员，所有人都做好了侍奉舰长大人的准备。

新的地点 —— 巨大的虚空舰中隐藏着许多不为人知的角落与隔间，在您之前，没有任何领主舰长曾踏足过这些地方。