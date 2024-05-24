Steam 喜加一：原价 150 元回合策略游戏《战锤 40K：格雷迪厄斯 – 遗迹之战》免费领

IT之家 5 月 24 日消息，Steam 平台目前已经开启“战锤颅骨”游戏节，除了提供多款“战锤”游戏的折扣促销外，还开启了 4X 回合策略游戏《战锤 40K：格雷迪厄斯 –遗迹之战》限免活动，玩家可以在 5 月 31 日凌晨 1 点前免费领取游戏，IT之家附 Steam 商品页：点此访问。

据介绍，《战锤 40K：格雷迪厄斯–遗迹之战》由 Proxy Studios 开发，于 2018 年 7 月 12 日正式推出，目前在 Steam 平台好评率为 80%“特别好评”，游戏支持简体中文，在 Steam 国区标准售价为 150 元。

此外，参考微软 Xbox Wire 博客，从即日起到太平洋时间 5 月 26 日晚上 11:59（北京时间 5 月 27 日下午 2:59），Xbox Games Pass Core 和 Xbox Game Pass Ultimate 订阅者可以免费游玩《战锤 40K》系列共计九款游戏。

对于帝国的学者们来说，格雷迪厄斯是一颗拥有考古价值的星球。在殖民过程中发现的远古遗迹，揭示了它那不为人知的神秘过去。但这里所存在的不仅仅是遗迹。神秘力量的觉醒，来自遥远过去的未知恐惧让格雷迪厄斯的居民们陷入了事关生死的艰难战争之中。

《战锤 40K：格雷迪厄斯 – 遗迹之战》将带你进入一个惊恐而野蛮的世界。四个种族为了争夺星球上的资源展开了残酷的战斗。

玩家将从战锤系列游戏标志性的四个种族（帝国卫队，星际战士，欧克兽人和太空死灵）选择其一，并体验其独特的游戏玩法和科技树。探索随机生成的世界地图不仅能够让你发现各种特殊地貌，同时危险的野生怪物也有可能对你的士气带来负面影响。除此之外，你还能够通过控制强大的远古神器来在战斗中获得极大地优势。

建造城市，建筑和防御工事来扩张你的帝国，召集强大的军队征服你的敌人。收集资源并研究新的科技能够让你的战争机器变得更为强大。

每一个种族都拥有各自不同的任务线，他们在格雷迪厄斯，这颗被异次元风暴所污染的星球上将迎来各自的命运。最终，当一切都化为尘土之时，只有一个种族才能迎来最后的胜利。

控制各种毁灭性的武器，发布城市法令并部署战团行动。玩家所招募的英雄单位不仅拥有强大的特殊技能，同时还能够装备从高阶手雷到远古遗迹等各种道具。当英雄变得愈发强大，他们将最终成为你真正的勇士。