顽皮狗 Neil Druckmann 澄清“重新定义主流游戏观”评论，分享完整索尼采访内容

IT之家 5 月 25 日消息，顽皮狗联席总裁、《神秘海域 4》和《最后生还者》创意总监 Neil Druckmann 今日在社交媒体澄清，称其并未发表过“重新定义主流游戏观”的评论。

IT之家此前报道，索尼在“集团战略会议 2024”发布会上展示了 Neil Druckmann 的采访内容：顽皮狗工作室的下一款游戏可能会“重新定义主流游戏观（redefine mainstream perceptions of gaming）”。

Neil 表示：

采访者：

谢谢。当我思考这个问题时，我真的想不出答案。我的意思是，现在已经有了各种技术，但我真的想象不出未来会怎样。但现在我有了更清晰的视野，我想这是我最后一个问题了。在我们讨论未来创新的时候，你此刻有没有希望在娱乐领域实现的个人愿景或梦想中的项目？

Neil Druckmann：

我很幸运，因为我已经拥有了这样的机会。我得到了几个制作我梦想中的项目的机会。我现在正在做一个新的项目，这也许是我迄今为止最为兴奋的一个项目了。我不能说，否则我的老板会很生气。我想总的来说，现在发生的一些事让我觉得非常酷，那就是我从未见过的对游戏的新认识。在我成长过程中，游戏更多是孩子们的事，现在显然是为每一个人。但这就好比，如果你是游戏玩家，你就知道游戏的潜力，而对于非游戏玩家，他们并不知道他们错过了什么。但我希望，当我们把《最后生还者》拍成电视剧时，能改变这种状况。这也是我参与其中的原因。我非常希望它能成功，因为我希望出现这种情况：有人会看这部剧、非常喜欢它，并爱上其中的角色，就像我们（玩家）爱上这些角色和他们的故事一样。到最后才发现，“等等，这是根据游戏改编的？”然后发现游戏中的叙事是如此丰富。所以现在我觉得游戏成了焦点。你知道，《辐射》真人剧集刚刚播出，这对亚马逊来说是一个巨大的成功。我觉得这真的很令人兴奋。不是因为游戏需要拍成电影，也不是因为游戏需要拍成电视剧，而是我认为这让很多人大开眼界，他们以前并不知道游戏中存在这样的体验。我认为现在我们已经到了一个临界点，人们会意识到：“天哪，游戏里有这么多不可思议的感动体验！” 所以，我不仅为我们正在制作的这款游戏感到兴奋，它对我们来说是非常新鲜的东西，我也很期待看到世界对它的反应。因为《最后生还者》和这部剧的成功，甚至游戏之外的人都在关注我们、看我们下一步会推出什么。我很期待看到大家对这款游戏的反应。我已经说了很多了，我就不多说了。那么，你问的是我梦想中的项目，我很幸运能与出色的合作者一起制作我最喜欢的游戏，我非常感谢他们。