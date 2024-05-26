广东跨市“地铁”今日开通：全长 258 公里，横跨广州、惠州等 5 座城市

IT之家 5 月 26 日消息，今天中午 12 时，广佛南环、佛莞城际将正式开通运营，届时将与已开通的佛肇城际、莞惠城际首尾相连，形成一条横跨广州、佛山、肇庆、东莞、惠州 5 座城市，全长 258 公里的跨市“地铁”。

▲ 图源“广东城际”公众号，下同

两条城际线路开通后，由广州地铁集团运营的城际铁路里程将达 318.6 公里，并以番禺站为中心，向西为广肇城际，向东为广惠城际，连通广州、佛山、肇庆、东莞、惠州。全线共设 39 座车站，其中，广州 5 座、佛山 9 座、肇庆 6 座、东莞 12 座、惠州 7 座，列车最高运行时速为 200 公里。

IT之家附各区间票价：

肇庆-佛山西 47 元

佛山西-番禺 21 元

番禺-东莞西 22 元

东莞西-惠州小金口 59 元

从肇庆站到惠州的小金口站，连接肇庆、佛山、广州、东莞、惠州五市，“四线”贯通运营的全程票价为 153 元。

据悉，乘客可以通过 12306 平台购买当日票，可搭乘当日的任何一趟列车。此外，该线路还支持全国交通一卡通、岭南通、羊城通、广州地铁 App 城际乘车码等多种支付方式进站乘车，体验全面与地铁对接。

“四线”贯通运营后将全面启用“站站停 + 大站快车”公交化运营模式。其中，大站快车固定停靠肇庆、鼎湖东、大旺、三水北、佛山西、番禺、广州长隆、东莞西、西平西、松山湖北、常平南、陈江南、西湖东及小金口共 14 个车站。

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