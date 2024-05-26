腾讯：警惕以免费、低价领取游戏道具为名的诈骗

IT之家 5 月 26 日消息，腾讯成长守护平台今日发文称，警惕以免费、低价领取游戏道具为名的诈骗，以及凡是声称可以帮助解除防沉迷系统的都是诈骗，并分享了几个案例。

IT之家整理如下：

案例一

黄同学前几个月刚 18 岁成年，想着游戏内快速升级段位。在网上搜索后，找到所谓的“游戏代练”，承诺可以帮他提升段位，但是需要给出游戏账号的密码，方便其登录。没想到他登录账号后，将账号实名改为一个不认识的未成年，并勒索钱财。

案例二

21 岁的王同学偶然看见一个帖子说：“现在工作，没时间玩游戏了账号可以借给大家玩”。点击链接进入“我的家庭”后，就通过家长管理孩子游戏时长的功能，控制其账号，想要解除防沉迷需要支付 300 元。

案例三

张同学已经成年了，但是当时实名不是自己的，可是修改需要进行人脸识别。骗子看起来特别专业，并说了各种可能出现人脸识别的情况。在用户一次次的给钱当中，总是出现新的问题。

对此，腾讯官方表示：

本人账号仅限本人使用千万不要将账号密码泄露给其他人。

切勿点击陌生链接，或扫描陌生人或“网友”发来的二维码。

修改健康系统的实名认证信息必须通过官方渠道。

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