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Bungie 起诉《命运 2》作弊器网站 AimJunkies 胜诉，获赔 63210 美元

2024/5/26 17:56:58 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 26 日消息，据 Game File 的 Stephen Totilo 报道，Bungie 赢得了对作弊器网站 Aimjunkies 及 Phoenix Digital 的诉讼，获赔 63210 美元（IT之家备注：当前约 45.8 万元人民币）。

赢得诉讼

详细金额

Phoenix Digital 创始人 David Schaefer 称将对此进行抗争，要求驳回判决，如果失败，将提出上诉。

双方回应

Bungie 律师 James Barker 称：

我们对法官、其工作人员和陪审团的勤勉、专业和细心表示感谢。我们致力于保护我们的玩家，并将继续保护他们免受作弊行为的侵害，包括将这起案件和今后的案件提交审判。

2019 至 2021 年间，Aimjunkies 售出了至少 1400 份《命运 2》作弊软件。

Bungie 认为被告 James May 对游戏进行了逆向工程；Aimjunkies 的 ESP“透视”作弊器提取并复制了“通常无法访问的玩家定位数据”，然后使用游戏的相机和图形输出在原本看不见的玩家周围显示提示框，这侵犯了其版权。

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关键词：Bungie命运2

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