NASA 宇航员模拟月球行走，为 2026 年登月任务做准备

IT之家 5 月 26 日消息，为了再次踏上月球表面，美国宇航局（NASA）正在紧锣密鼓地进行准备。计划最早将于 2026 年 9 月执行的阿耳忒弥斯三号任务将实现这一壮举，届时人类将时隔五十年再次进行月球行走。

“现场测试对于检验阿耳忒弥斯任务中执行月球作业所需的所有系统、硬件和技术至关重要。” 约翰逊航天中心芭芭拉・贾诺伊科 (Barbara Janoiko) 表示，“我们的工程和科学团队密切合作，确保宇航员重返月球时，我们能做好每个环节的准备。”

为模拟月球行走，宇航员凯特・鲁宾斯 (Kate Rubins) 和安德烈・道格拉斯 (Andre Douglas) 身着模拟舱外活动服和测试装备，在亚利桑那州弗拉格斯塔夫附近进行了为期一周的演练，该地区火山沙漠的地貌非常接近月球表面，因此被选为训练场地。

此次测试涵盖多方面内容，包括检验与任务控制中心的通信协议是否有效、测试月球行走时使用的科技设备性能，以及进行地质样本采集等科学活动演练。

测试中使用的技术之一是增强现实头盔，它可以为宇航员提供导航信息，帮助他们保持方位并在紧急情况下重新找到登月舱。

测试还模拟了通信程序，使宇航员和地面团队能够远程协作，以便获取最有价值的地质样本并实时解决问题。

宇航员在为期一周的测试中进行了四次“月球行走”和六次技术演示，据美国宇航局新闻稿称，这些活动是系列现场测试中的第五次，也是“迄今为止与阿耳忒弥斯登月任务最为相似的模拟演练”。

据IT之家了解，阿耳忒弥斯三号任务的目标是登陆月球南极，这是一个人类从未涉足的新区域，远不同于 1969-1972 年阿波罗任务的登陆地点。科学家们推测月球南极永久阴影的陨坑中可能蕴藏水冰，这将成为太空中的宝贵资源，不仅可以作为饮用水，还可以作为制造火箭燃料所需的主要成分（氢和氧）的来源。

据悉，未来的测试将会在位于德克萨斯州休斯敦的 NASA 中性浮力实验室进行水下模拟演练。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。