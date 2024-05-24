马斯克：人类有望 5 年内重返月球，10 年内登陆火星

IT之家 5 月 24 日消息，埃隆・马斯克周四在巴黎的 VivaTech 展会上表示：“我认为我们可能在 10 年内，或许七到八年内，将有第一批人类登上火星，人类将在五年内重返月球。”

“我们需要成为一个可持续的多星球文明，这是地球历史上第一次有可能做到这一点，这种能力可能只在短期内开放，”他补充道。

NASA 与 SpaceX 签署了一份近 30 亿美元（IT之家备注：当前约 217.5 亿元人民币）的合同，使用其星舰巨型火箭作为登月任务的月球着陆器，将阿尔忒弥斯宇航员送到月球。

马斯克表示，他的 SpaceX 公司和其他拥有部分可重复使用的航天器和火箭公司将完成这一任务，任何没有或大部分没有重复使用的火箭都无法生存，这对公司来说是不划算的。

当被问到外星人是否在地球上时，他说：“人们经常问我是否认为外星人在地球上，我没有看到任何外星人的证据。如果我看到了，我会把证据发布在 X 平台上。”

“也许我们在这个星系中是孤独的，也许只有我们自己，我们的意识极其脆弱，”马斯克补充道，随后他开玩笑说，“我是外星人。但没有人相信我。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。