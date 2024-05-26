南极洲巨型冰山再次脱离冰架，或与气候变化有关

IT之家 5 月 26 日消息，据美国国家冰雪数据中心的消息，2024 年 5 月 20 日，南极洲布伦特冰架崩裂出一座面积约为 380 平方公里的巨型冰山。IT之家注意到，这是该地区四年内的第三起重大冰山崩解事件，此前分别在 2021 年和 2023 年发生了代号为 A-74 和 A-81 的冰山脱离冰架事件。

此次事件被欧洲航天局的哥白尼哨兵一号卫星和美国宇航局的 Landsat 8 卫星记录。其中，哨兵一号依靠雷达成像，可以穿透极昼极夜的限制，获取全天候影像；而 Landsat 8 则利用热成像帮助科学家判断冰层厚度。通过对比冰层与海水温差，科学家可以识别潜在的崩解线。

科学家指出，此次冰山崩解（以及之前的事件）可能与麦当劳冰皱褶（McDonald Ice Rumples）区域冰层减弱以及“万圣节裂缝”延伸到冰架引起的。

值得庆幸的是，这次脱落的冰山并没有对哈雷 VI 科考站造成威胁。哈雷站是英国南极调查局的科研平台，用以监测地球、大气和空间天气。尽管该站仍位于布伦特冰架上，但由于考虑到外围冰架的不稳定性，该站已经在 2017 年被转移到了凯尔德海岸。

南极冰盖的持续流失被认为是全球变暖最明确的信号之一，也是严峻的预警。除了导致海平面上升、沿海洪灾和极端天气之外，两极冰盖的融化还会使地球海洋吸收更多的太阳辐射，进一步推动气温升高。正如 IPCC 第六次评估报告 (AR6) 所述，监测极地冰盖对于气候变化的适应和缓解策略至关重要。

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