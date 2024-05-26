QuestCraft 5.0 更新：Quest 3 玩家可在 VR 中畅玩《我的世界》

IT之家 5 月 26 日消息，非官方的《我的世界》VR 版 QuestCraft 迎来 5.0 更新，这次更新针对 Quest 3 设备进行了适配，让该头显玩家们能够以高达 120FPS 的帧率畅玩这款经典沙盒游戏。

此前由于技术限制，QuestCraft 一直无法兼容刚上市的 Quest 3 头显。不过根据 SideQuest 近期的“Indie Spotlight”发布会消息，QuestCraft 5.0 版本现已正式上线，完美解决了兼容性问题。

IT之家注意到，除了提升帧率之外，QuestCraft 5.0 还带来了诸多改进。更新内容包括：提升 Mod 兼容性、优化资源利用率、焕然一新的启动器界面，以及新增对初代 Quest 头显的支持。

需要注意的是，和其它非官方 VR 版本类似，QuestCraft 并不会直接提供《我的世界》游戏本体，而只是一款让玩家在独立硬件上运行《我的世界》的辅助工具。要使用 QuestCraft，玩家需要拥有正版 Minecraft Java 或 Bedrock 版本 (PC 端) 以及微软账号。

目前，QuestCraft 可以通过 SideQuest 下载安装，针对 Pico 设备的“PicoCraft”版本也将在今年晚些时候推出。

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