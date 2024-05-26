宫崎骏之子宫崎吾朗：父亲正在制作一个创意项目，可能是怀旧冒险风格

IT之家 5 月 26 日消息，据日媒“Oricon News”报道，当地时间周五，吉卜力工作室导演宫崎吾朗出席了“你想活出怎样的人生”特别展览的预展活动。这次，宫崎吾朗透露了其父宫崎骏的下一个目标 —— 正在进行一个“创意项目”。

宫崎吾朗透露，“只拍过去的电影那太无聊了！所以我叫他拍下一部作品，目前正在创作中。我不知道这是否真的会成为‘下一部电影’，但我对它寄予厚望，因为它是怀旧冒险动作片的风格。”

《你想活出怎样的人生》此前已经官宣引入内地，并于今年获得第 96 届奥斯卡最佳动画长片，此前还获得了第 81 届金球奖最佳动画片等多个世界级电影奖项。这是宫崎骏自 2003 年凭借《千与千寻》之后时隔 21 年第二次获得奥斯卡最佳动画长片。

据IT之家此前报道，《你想活出怎样的人生》已于 2023 年 7 月 14 日在日本正式上映，后续陆续登陆北美、港台地区等，译名改为《苍鹭与少年》。《苍鹭与少年》片长为 124 分钟，讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。该影片依然采用观众熟悉的手绘风格，这也是宫崎骏作品的标志性画风。

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