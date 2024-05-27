中传通报宿舍起火：疑充电宝引发，不存在“烟感器未报警”问题

IT之家 5 月 27 日消息，5 月 25 日，北京朝阳消防发布警情通报：

2024 年 5 月 25 日 6 时 18 分，119 指挥中心接到报警，朝阳区中蓝公寓一层发生火情，立即调派消防救援力量到场处置，6 时 39 分明火被扑灭。经初步核实，燃烧物为室内床铺，无人员伤亡。火灾原因正在调查中。

该通报下方评论区中，不少热门评论表示该起火地点为中国传媒大学，并有网友称“烟雾报警器没有 / 没用”“消防通道常年关闭”等。

对此，中国传媒大学 5 月 26 日凌晨发布“致同学们的一封信”，表示“经初步核查，疑似充电宝引发宿舍明火”，并否认了“烟感器未报警”“消火栓失灵”等传言。IT之家附全文内容如下：

同学们：

5 月 25 日 6 时 11 分，学校消防中控室接收到中蓝学生公寓一期 D 区一层某宿舍烟感器烟雾报警信号，学校消防、安保人员第一时间赶到现场进行处置，并同时拨打了 119 报警电话。

朝阳消防接警后，迅速调派力量赶到现场处置，6 时 39 分，该宿舍明火被扑灭。现场没有造成人员被困以及伤亡情况。经初步核查，疑似充电宝引发宿舍明火。

此次火情给不少同学的学习生活带来诸多不便，我们深感自责。目前，学校各部门正在全力处理后续相关工作，尽最大努力减少此次火情给同学们带来的影响。我们将引以为戒，细查各种消防安全隐患，对发现的问题，会及时处置，绝不姑息。

我们注意到网络上一些关于“烟感器未报警”“消火栓失灵”等关于此次火情的传言。事实上，该宿舍区不存在上述问题，因为烟感报警器是专给学校中控室报警，中控室第一时间收到烟感器报警信号并立即启动应急处置，消火栓也完全能够正常使用。同时我们通过“中传有我”建言献策平台，收到不少同学关于改进消防工作的建议，我们会仔细研究，好好改进。

借此机会告诉大家，社会上广大朋友特别关心的去年发生在中国传媒大学梆子井宿舍区北门外的那场火灾，我们也一直会同相关部门敦促对方注意消防安全，感谢大家的关心！

各位同学如有任何困难，请全天候随时与你们的辅导员或学院书记联系，老师们一直在陪伴大家。

中国传媒大学保卫部