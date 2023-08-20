加拿大要求 Meta 解除禁令允许用户分享山林火灾信息

IT之家 8 月 20 日消息，据路透社报道，加拿大政府要求 Meta 解除其平台上禁止分享加拿大新闻的禁令，以允许人们分享有关西部山火的信息。

IT之家从路透社获悉，Meta 本月开始在加拿大所有用户的 Facebook 和 Instagram 平台上屏蔽新闻，以回应一项要求互联网巨头为新闻文章付费的新法律。加拿大政府迅速谴责此举“不负责任”，并表示全世界都在关注加拿大的这一进程。

位于加拿大西部的黄刀镇附近（约 10 英里）燃起野火，火灾信息官员迈克・韦斯特维克告诉加拿大广播公司，大火可能在周末蔓延到该市郊区，黄刀镇的 2 万多人正在撤离。黄刀镇居民向媒体抱怨，该禁令使他们无法分享有关火灾的重要数据。

遗产部长 Pascale St-Onge 表示：“我们呼吁他们今天恢复新闻共享，以确保面临这一紧急情况的加拿大人的安全。我们现在需要更多的新闻。”

对此，Meta 发言人通过电子邮件表示，该公司已激活 Facebook 上的“安全检查”功能，允许用户在自然灾害或危机发生后传播自己安全的信息。

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