刘强东“狼性训话”后，京东采销年薪从 16 薪涨至 20 薪、业绩激励上不封顶

IT之家 5 月 27 日消息，京东集团今日宣布，自 2024 年 7 月 1 日起，通过一年半时间，京东采销年度固定薪酬由 16 薪提升至 20 薪，业绩激励上不封顶。

京东集团曾于去年宣布，2024 年 1 月 1 日起京东采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近 100%，2024 年初京东零售全员将平均加薪不低于 20%。此外，京东召集前采销员工回归，并承诺回归后适用零售采销薪酬新政策，员工入职后福利司龄继续累计，司龄补贴、住房保障基金、继续教育、老员工专属称号、员工救助基金等都将延续。

今年 4 月，刘强东 AI 数字人“采销东哥”开启“直播首秀”，同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间，可见京东对采销的推广重视。

京东集团 2024 年一季度实现营收 2600 亿元，同比增长 7.0%，市场预期 2583.5 亿元。调整后 EBITDA 为 108 亿元人民币，预估 95 亿元人民币。一季度调整后净利润 89 亿元，同比增长 17.2%，市场预期调整后净利润 74.12 亿元。

此外，京东集团上周被曝严抓考勤，午休时间砍半、整顿上班代打卡。5 月 24 日，刘强东在宣布给全体采销涨薪 20%-100% 后，进行了一番“狼性训话”：“不管是我们深入的行业，还是内部外部环境，我们永远没办法继续让大量员工躺着睡大觉。”

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