刘强东回应京东严抓考勤：无法继续让大量员工“躺着睡大觉”

IT之家 5 月 26 日消息，界面新闻今天放出了刘强东 5 月 24 日的线上讲话。刘强东在宣布给全体采销涨薪 20%-100% 后，进行了一番“狼性训话”：“不管是我们深入的行业，还是内部外部环境，我们永远没办法继续让大量员工躺着睡大觉。”

“（有人说）每天我中午必须要关灯两个小时睡大觉，公司要能业绩好，还能不断薪酬能够上涨，还能实现我们的梦想，还能让我们每个兄弟们一辈子真能做点牛逼的事情出来，那是不可能的事情。”

“如果你业绩好，你可以永远不需要去加班加点，公司永远是爱你的，永远给你非常好的收入待遇。如果你业绩没那么好，只达到了平均水平，你只要拼搏，公司永远不会辞退你。但是业绩不好，又从来不拼搏的人，这家公司永远不能容忍，一个（公司都）不能容忍，都会逐步通过各种手段全部淘汰出局。”

刘强东此次再度谈到了“兄弟”的定义。“我也知道每个人生活的选择不一样。我们也有员工更多享受生活，生活第一，事业 / 工作第二，不想拼，我能理解。这没有错，但我只能说，你不是我们的兄弟，是路人。什么叫路人？就是你既不是我的朋友，也不是我的兄弟，也不是我的敌人。我们不应该在一起共事，因为你的存在会让我们在拼搏的兄弟们的利益严重受损，对他们严重不公平。”

据IT之家此前报道，刘强东曾在 24 日的高管会上直言：“凡是长期业绩不好，从来不拼搏的人，不是我的兄弟。”另有消息称，京东有员工一年里代打卡近百天，每天四点就下班，但是能领到全额薪水，据统计内部代每月打卡的人次高达 1.4 万次。

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