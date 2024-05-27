荣耀 200 / Pro 手机部分配置曝光：5000 万雅顾光影主摄、2.5 倍光学变焦，今晚发布

IT之家 5 月 27 日消息，博主 @李昂昂昂啊 今日分享了一张荣耀 200 系列的正面照，上面展示了新机的部分配置，今晚将正式与大家见面。

IT之家整理如下：

荣耀 200

12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB

5000 万雅顾光影主摄：1/1.56 英寸索尼 MMX906 超大底影像传感器，支持 OIS 光学防抖， f /1.95 光圈；

5000 万光影长焦镜头：索尼 IMX856 超大底传感器，2.5 倍光学变焦，最大支持 50 倍数字变焦，支持 OIS 光学防抖 f / 2.4 光圈。

112° 超广角微距镜头：1200 万像素，广角微距二合一，2.5 厘米超短对焦距离。

前置 5000 万单反级写真镜头

写真人像引擎 3.0，雅顾光影人像模式

5200mAh 荣耀青海湖电池，100W 有线超级快充，AI 充电

荣耀 200 Pro 版手机则在以上配置的基础上，将主摄升级为 1/1.3 英寸超大底影像传感器，提供 66W 无线快充、16GB+1TB 版本。

根据此前官方公布的信息，荣耀 200 Pro 将采用悬浮流线四曲屏设计，而荣耀 200 标准版将采用全等深悬浮四曲屏设计，两款产品均为四曲屏设计，官方表示其将具备“直屏观感，曲屏手感”的用机体验。

处理器方面，此前有爆料称荣耀 200 系列有望搭载最新的高通骁龙 8 系旗舰处理器，具体型号还有待官方公布。

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