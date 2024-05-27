宜丽客推出 VK720A 磁轴有线键盘：75% 配列，支持长短空格键切换

IT之家 5 月 27 日消息，宜丽客 Elecom 近日推出了一款 75% 配列的磁轴有线键盘 VK720 A 。该键盘隶属于宜丽客的 ELECOM GAMING V custom 高端游戏外设系列。

VK720 A 的一大特色就是支持在长短空格键之间进行切换：该键盘的空格键部分采用独立子板设计，用户可将长空格键转换为短空格键 + 一个独立键位：

VK720 A 键盘支持轴体热插拔，原装搭载厂润静音线性磁轴。

该轴体触发克重 30~50g，触发键程 0.1~3.8mm，同时支持二段式触发模式和快速复位功能。

VK720 A 磁轴键盘搭载了 Neo Clutch 双色 PBT 键帽。

该键帽采用了为游戏优化的外形设计，不仅按下贴合、移开方便，同时根据玩家的按键习惯对 WASD 及周边区域的键帽在角度和高度方面进行了微调。

此外 VK720 A 键盘内置双层吸音垫，右上部搭载了一个可自定义滚轮，并附带了一个支持鼠标无线接收器的 USB 接口。

宜丽客 VK720 A 磁轴键盘支持日文、英文两种布局，可选黑白双色，目前各版本在宜丽客官网的预售价均为 29981 日元（IT之家备注：当前约 1388 元人民币）。

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