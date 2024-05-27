消息称三款 1.5K 屏旗舰手机将于 10 月“同台竞争”：两台天玑 9400 大战一台骁龙 8 Gen 4

IT之家 5 月 27 日消息，博主 @数码闲聊站 今天爆料有三款 1.5K 直屏手机将在 10 月“同台竞争”，号称“两台天玑 9400 处理器手机大战一台骁龙 8 Gen 4 手机”，评论区有用户认为这三款手机分别是 OPPO Find X8、vivo X200 和小米 15。

该博主同时表示，这三款手机“是选型类似的竞品，没有说 10 月只有 3 台迭代机”。

OPPO Find X8 和小米 15 两款手机此前已经有许多曝光消息，不过对于 vivo X200 手机，目前爆料较少，仅知道该机将搭载天玑 9400 处理器。

参考IT之家先前跟踪报道，OPPO Find X8 系列手机目前规划三款机型，中杯和大杯机型最快 10 月亮相，影像旗舰迭代的超大杯在 2025 第一季度亮相，相对于目前的 OPPO Find X7 系列手机，新机据称将采用“新形态设计、新影像方案、新电池快充”，同时将首发“天玑 9400 + 1.5K 小尺寸直屏 + 潜望镜”组合。

▲ 图源 IT之家图赏：OPPO Find X7 手机

而小米 15“目前的早期工程机” 据称将配备 1.5K 屏幕，该机将搭载骁龙 8 Gen 4 处理器，机身尺寸为 6.3-6.4 英寸，后置左上角方形 Deco 三摄，配备 50MP“超大底”以及“全系超大光圈”。

▲ 图源 IT之家图赏：小米 14 标准版手机

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