3299 元 → 2426 元：realme 真我 GT5 手机 512 版京东自营清仓

真我 GT5 手机 发售于 2023 年 9 月份，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，支持 240W 快充，16GB+512GB 首发价 3299 元。
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这款手机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动处理平台，配备 Pixelworks X7 独显芯片，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，采用总面积 20827mm² 的冰芯散热系统 Max。
显示方面，该机采用了一块 6.74 英寸 2772×1240 分辨率 144Hz 刷新率的柔性 OLED 直屏（IT之家注：天马 T7+ 发光材料、类钻排列），全局默认最高亮度 500nit，最高激发亮度 1100nit，局部峰值亮度 1400nit，支持 2000Hz 瞬时触控采样率，支持 10bit 色深，还有 2160Hz 高频 PWM 调光。
影像方面，该机前置采用了一颗 16MP（三星 S5K3P9）镜头，后置 50MP（索尼 IMX890，OIS）主摄 + 8MP（索尼 IMX355）超广角 + 2MP（格科微 GC02M1）微距三摄。
其他方面，该机配备 SuperVOOC S 电源管理芯片，兼容 UFCS 融合快充，配备 X 轴线性马达、杜比全景声双扬声器、觉醒光环系统 Pro，支持 Wi-Fi 7，蓝牙 5.3，NFC、三频 GPS、红外遥控，运行基于 Android 13 的 realme UI 4.0 系统（GT 模式 5.0，极客性能面板），厚 8.9mm，重 205g，提供流银幻镜、星雾绿洲 2 款配色可选。
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