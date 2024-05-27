消息称 realme 真我数字系列中端新机配备 50MP 3X 潜望镜，GT 系列手机支持百瓦闪充

IT之家 5 月 27 日消息，博主 @数码闲聊站 今天曝光了 realme 真我后续“数字系列 / GT 数字系列”新机的消息，其中真我数字系列“中端手机”配备一颗 50Mp 3X 新潜望镜，而 GT 数字系列“旗舰手机”目前正在测试多款直屏 / 类直屏机型，同时据称将搭载新一代硅负极高密度电池及“百瓦闪充”。

参考IT之家先前报道，realme 真我数字系列手机中最新一款“真我 12”于 5 月 17 日上市，仅提供 12GB RAM + 512GB 存储空间一个版本，售价 2399 元，该机参数信息如下：

SoC：天玑 6100+

屏幕：6.72 英寸 2400 x 1080 分辨率 IPS LCD 屏幕，峰值亮度 950 尼特

后置摄像头：108MP 主摄 + 2MP 景深

前置摄像头：8MP

电池：5000 毫安时，支持 45W 充电

而在 GT 数字方面，realme 真我在去年 12 月推出了 GT5 Pro 手机，该机搭载高通骁龙 8 Gen 3，主打“超光影影像”，上市标准价格为 3399 元起，IT之家评测组已经详细介绍这款机型，感兴趣的小伙伴可以点此查看。

▲ 图源 IT之家开箱：真我 GT5 Pro “星夜色”版手机

realme GT5 Pro 手机参数规格信息如下：

SoC：高通骁龙 8 Gen 3

屏幕：6.78 英寸 2780×1264 分辨率 OLED 屏幕，峰值亮度 4500 尼特

后置摄像头：50MP 主摄 + 8MP 超广角 + 50MP 长焦

前置摄像头：32MP

电池：5400 毫安时，支持 100W 充电

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