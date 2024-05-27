华为智选新品红外万能遥控中心开售：支持 6 类家电、离线可用，199 元

IT之家 5 月 27 日消息，博主 @看山的叔叔 今日发帖称，华为智选新品“遥控大师红外万能遥控中心”现已开售，售价 199 元。红外延长线、顶装 220V 电源配件等同步开售。

该产品目前仅支持企业级账号查看购买，暂未上线普通电商平台。遥控中心已接入华为智慧生活 App，用户购入后，可绑定账号连接使用。

IT之家附遥控大师红外万能遥控中心产品亮点信息如下：

红外万能遥控中心获得 HarmonyOS Connect 认证，支持无网络装维、纯本地离线控制、语音控制、中控屏控制以及手机控制。

该产品可通过 Wi-Fi 连接，直连华为全屋主机，无外网依然可以使用。此外，该产品支持工程型顶装设计；支持 220V 交流直接供电；支持大角度红外发射覆盖。

红外万能遥控中心支持遥控 6 大类、5000 多个家电品牌、50 多万个家电型号，覆盖：空调、电视、机顶盒、风扇、投影仪、音响等。

该产品还支持遥控学习，能自定义遥控功能；支持华为 AI 音箱、HUAWEI Sound X 智能音箱、华为全屋中控屏语音遥控。

红外遥控中心还支持多设备协同工作，可联动电量传感器获得空调、电视、投影仪、抽湿机、洗衣机等电器开关状态反馈，实现设备场景联动。

设备接入华为智慧生活 App，可在应用内对设备进行控制。

遥控大师红外万能遥控中心系列产品售价信息如下：

遥控大师红外万能遥控中心：199 元

遥控大师红外延长线：16 元

遥控大师 220V 电源配件：48 元

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