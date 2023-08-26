华为智选达伦智能台灯 3Pro 开启众测：众测价 329 元，支持鸿蒙智联 / 采用第三代立体光源

IT之家 8 月 26 日消息，华为智选与达伦联合推出一款智能台灯新品：华为智选达伦智能台灯 3Pro。目前该产品在华为商城页面处于众测阶段，原价 429 元，众测价 329 元，暂未上架其他购物平台。IT之家汇总华为智选达伦智能台灯 3Pro 数据如下：

该台灯采用第三代立体光源 ——SSDT 立体光，官方称采用了 96 颗全光谱灯珠侧面发光，发光面积增大 100%，视域暗区减小 50%，均匀度增加 1.2 倍。

相比前两代条形光源、面状光源，SSDT 立体光号称可以实现上下发光，照射面更加均匀，能够均匀照亮 1.2 米书桌。

此外，该台灯支持“智慧用眼管理”，用户可在“华为智慧生活”App 端自定义计时休息提醒，并可查看用灯报告，判断用眼情况。该台灯还配有智能感光调节，可感应周围的环境光变化并自动调节台灯亮度。

其他方面，华为智选达伦智能台灯 3Pro 配备触控式按键面板，可调整灯光亮度和各种灯光模式，还支持手机一碰互联、并能与其他智能家居联动。当然，手机端需搭载鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0 及以上操作系统，仅支持该系统及以上的鸿蒙智联“碰一碰”功能。

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