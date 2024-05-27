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因逃税被肯尼亚税务局调查？传音控股回应：错误失实报道

2024/5/27 17:00:16 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 風見暉一 的线索投递！

IT之家 5 月 27 日消息，近日有海外报道指出，肯尼亚税务局已对传音控股公司展开深入调查，该公司涉及逃税金额高达 4000 亿肯尼亚先令（IT之家注：当前约合 218 亿元人民币）。

对此，传音控股方面回应称，经核实，该文章内容为错误失实报道，目前公司并未收到相关指控。

公开资料显示，传音控股成立于 2013 年，总部位于深圳，主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营；主要产品为 TECNO（中高端品牌）、itel 和 Infinix（大众品牌）三大品牌手机，包括功能机和智能机。IT之家注意到，传音控股的销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。其中，肯尼亚便位于非洲东部，而传音一度占据非洲总市场 57% 的份额，因此被外界称为“非洲之王”。据 IDC 数据统计，2023 年传音控股在非洲智能机市场的占有率超过 40%，位居非洲第一。

业绩方面，2023 年传音控股实现营收 622.95 亿元，同比增加 33.69%；归母净利润约 55.37 亿元，同比增加约 122.93%。

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关键词：传音Infinix

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