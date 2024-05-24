Canalys：Q1 东南亚智能手机市场同比增长 12% 至 2350 万部，三星、传音、小米前三

IT之家 5 月 24 日消息，市调机构 Canalys 最新数据显示，2024 年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比增长 12% 至 2350 万部，出货量仍远低于 2023 年之前的水平。

IT之家附各品牌份额：

三星出货量 450 万部，占据 19% 市场份额，同比下滑 20%；

传音出货量 420 万部，占据 18% 市场份额，同比增长 197%；

小米出货量 380 万部，占据 16% 市场份额，同比增长 52%；

OPPO 出货量 380 万部，占据 16% 市场份额，同比下滑 5%；

vivo 出货量 280 万部，占据 12% 市场份额，同比增长 12%；

其他品牌出货量 440 万部，占据 19% 市场份额，同比下滑 10%。

中国品牌方面，Canalys 分析师周圣咏（Sheng Win Chow）称：

传音以 18% 的市场份额和 197% 的年增长率稳居第二位。斋月期间，传音与移动游戏公司合作推出联合品牌，在年轻人中获得不错反响。传音通过提供价格亲民的高性能游戏设备，成功地吸引到了这一细分市场。小米和 OPPO 在该地区的市场份额均为 16%，但两者的发展轨迹却大相径庭。小米同比增长 52%，而 OPPO 则下降 5%。小米通过极具竞争力的产品组合，包括红米 Ax 和 Cx 系列等入门级设备，以及 Note 系列等强大的中端设备，推动其增长。vivo 占据 12% 的市场份额，出货量为 280 万部，同比增长 12%。vivo 通过 Y17s 等走量产品的驱动，确保了其市场份额，并通过 Y100 和 V 系列重点发展中高端市场。

Canalys 预测，2024 年东南亚的智能手机出货量将增长 4%。尽管在 2024 年第一季度，市场出现 12% 的反弹，但大部分增长都出现在印尼和菲律宾等对价格敏感的市场。长期来看，东南亚市场的前景乐观。年轻人口和日益普遍的数字金融服务有力地促进消费的增长，这将刺激市场对高端设备的需求。

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