网信部门曝光涉公共政策、社会民生等领域网络谣言典型案例，含“中国天眼”变成“垃圾场”等

IT之家 5 月 27 日消息，据“网信中国”公众号今日通报，近期一些网络账号臆测编造公共政策、虚构突发案事件、捏造社会民生领域谣言，严重误导公众认知，引发群众恐慌担忧，扰乱社会秩序。

网信部门指导网站平台持续加大监测和处置力度，及时溯源并关闭谣言首发账号，今年以来，累计处置违法违规账号 10859 个。网信部门此次通报了部分典型案例，IT之家汇总如下：

“我国社保基金都交给外资机构管理”谣言：近日，网上有消息称我国社会保险基金“几乎全部交给外资机构管理”，且被用于“买卖 A 股”，质疑社保基金成为“外资套利的工具”。经中国互联网联合辟谣平台向有关主管部门核实查证，相关言论均为不实信息。微信平台“Lhq11”、小红书平台“没有对错，没有高低，只有层次”等账号已被依法依约关闭。

“贵州‘中国天眼’变成‘垃圾场’”谣言：有网民发布图片，声称“耗资 2.6 亿美元在贵州大山里建造的天眼，变成了垃圾场！”对此，“贵州辟谣”官方微信公众号发文称，相关说法为谣传，网传图片实为美国波多黎各的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）于 2020 年 12 月发生彻底坍塌的画面。百度平台“小气的淇淇妈”等账号已被依法依约关闭。

“‘藏水入疆’工程将于 9 月正式开工”谣言：近日，一则“定了！‘藏水入疆’红旗河工程于今年（2024 年）9 月 15 日正式开工！”的消息在网上流传。经新疆维吾尔自治区和田地区水利局核查，目前未接到上级有关部门关于“藏水入疆”工程规划的通知，提醒网民凡是打着“藏水入疆”工程的幌子发布各类投资项目的帖文，均为虚假信息。抖音平台“用户 9396481275128”、快手平台“未来可期 60195”等账号已被依法依约关闭。

“单次住院不能超过 15 天，否则医保无法报销”谣言：针对网上出现“单次住院超过 15 天医保不能报销”的传言，国家医保局相关负责人表示，国家医保部门从未出台“单次住院不超过 15 天”之类的限制性规定。抖音平台“qgdx2021”、微博平台“道听途说者”等账号已被依法依约关闭。

“青海地区因洪水致数十人死亡上千人失踪”谣言：近日，有网民散播“青海地区因洪水数十人死亡上千人失踪”的信息。经当地公安机关查证，该信息纯属编造，已对造谣者依法予以行政处罚。微博平台“南凌喃”、快手平台“梦想成真 86464”等账号已被依法依约关闭。

“新疆克拉玛依有风力机着火损失千万”谣言：有网民发布视频，称新疆克拉玛依突发风力机着火，损失达千万。经新疆克拉玛依市消防救援支队核实，视频内容为虚假信息，且该市近期未发生风力机起火事件。抖音平台“风电小哥”、快手平台“性名 140322”等账号已被依法依约关闭。

“西安网约车被路政追赶致 2 死 1 伤”谣言：近日，关于“西安市华清路有无证网约车被路政部门追赶导致车祸，造成两死一伤”的视频在网上流传。经当地公安机关查证，视频真实情况为当地综合行政执法支队工作人员对交通事故被困人员进行救援，已依法对造谣者予以行政拘留。抖音“限量版白开水”、快手“归･零”等账号已被依法依约关闭。

“南京大行宫地铁站有人持枪行凶”谣言：网上有消息称“大行宫地铁站有人持枪行凶”“警察已经上地铁抓捕中”，引起广大网民关注和担忧。经南京市互联网辟谣平台与南京公安和南京地铁核实，未接到相关警情，该信息为谣言。微博平台“tsuki_desu_”等账号已被依法依约关闭。