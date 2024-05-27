消息称联想正开发拯救者 Legion Go“Lite”掌机：Z1 系列处理器、带来更多改进

IT之家 5 月 27 日消息，据 Windows Central 报道，熟悉联想的人士称其正在开发 Legion Go 拯救者掌机的“Lite”版本，搭载 AMD Z1 系列处理器、相比前代带来改进。
该媒体对“Lite”版拯救者掌机可能的改变作出以下猜测：
使用更小的屏幕
放弃可拆卸手柄设计（类似任天堂 Switch Lite）
搭载 Z1 而非 Z1 Extreme 芯片
售价降低
IT之家此前报道，联想亚太区域游戏品类经理 Clifford Chong 在近日采访中称未来将推出下一代 Windows 掌机。
自推出以来的 6 个月时间里，我们仍在花费大量资源改进当前的 Legion Go。从第一天到现在，我们已经解锁了更多的体验，并且仍在努力为产品带来下一波功能。
我们确实看到了这一产品类别的潜力，我们将继续投资，并期待在时机成熟时推出下一代产品，提供更丰富功能。
参考阅读：
《联想计划推出拯救者 Legion Go 掌机迭代款，与微星、华硕未来产品竞争》
《联想推出拯救者掌机：搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，4999 元》
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