首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

联想推出拯救者掌机：搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，4999 元

2023/10/31 19:18:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 10 月 31 日消息，联想拯救者掌机今晚国内发布，搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，配备 8.8 英寸 2.5K 144Hz 屏，16G + 512G 配置售价 4999 元，今晚 8 点开卖。

IT 之家整理联想拯救者掌机参数如下：

联想拯救者掌机搭载 AMD Ryzen Z1 Extreme（R7 7840U 规格）处理器，配备 16GB LPDDR5X-7500 内存，支持 1TB M.2 2242 SSD。

联想拯救者掌机的屏幕为 8.8 英寸 QHD+16:10 PureSight 屏，支持 500nits 亮度、97% DCI-P3 色域、144Hz 可变刷新率以及 10 点触控。

其他方面，这款掌机搭载可拆卸的 TrueStrike 控制器具有霍尔效应操纵杆，可消除操纵杆漂移，以及集成触控板、大方向键、倾斜鼠标滚轮以及总共 10 个可映射的肩部按钮、触发器和握持按钮。

联想 Legion Go 配备 49.2Wh 电池，接口包括 micro-SD 插槽、两个 USB4、3.5 mm 耳机接口等。机身重量为 854g。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：拯救者掌机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用