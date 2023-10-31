联想推出拯救者掌机：搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，4999 元

IT之家 10 月 31 日消息，联想拯救者掌机今晚国内发布，搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，配备 8.8 英寸 2.5K 144Hz 屏，16G + 512G 配置售价 4999 元，今晚 8 点开卖。

IT 之家整理联想拯救者掌机参数如下：

联想拯救者掌机搭载 AMD Ryzen Z1 Extreme（R7 7840U 规格）处理器，配备 16GB LPDDR5X-7500 内存，支持 1TB M.2 2242 SSD。

联想拯救者掌机的屏幕为 8.8 英寸 QHD+16:10 PureSight 屏，支持 500nits 亮度、97% DCI-P3 色域、144Hz 可变刷新率以及 10 点触控。

其他方面，这款掌机搭载可拆卸的 TrueStrike 控制器具有霍尔效应操纵杆，可消除操纵杆漂移，以及集成触控板、大方向键、倾斜鼠标滚轮以及总共 10 个可映射的肩部按钮、触发器和握持按钮。

联想 Legion Go 配备 49.2Wh 电池，接口包括 micro-SD 插槽、两个 USB4、3.5 mm 耳机接口等。机身重量为 854g。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。