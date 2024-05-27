吉利银河 L7 汽车第 10 万辆下线

IT之家 5 月 27 日消息，吉利银河今日官宣，吉利银河 L7 汽车第 10 万辆正式下线。

吉利银河 L7 于 2023 年 5 月 31 日上市，从上市到第 1 万辆新车下线用时 33 天。2023 年 10 月 15 日，吉利银河 L7 第 5 万辆正式下线。也就是说，吉利银河 L7 在 7 个多月的时间内又下线了 5 万辆。

吉利银河 L7 定位紧凑型 SUV，长宽高为 4700×1905×1685mm，轴距为 2785mm；内部配备 10.25 英寸仪表、13.2 英寸中控屏、16.2 寸副驾屏、25.6 英寸 AR HUD；车机搭载高通 8155 芯片，支持全场景可见即可说、四音区识别、深度连续对话。

该车搭载新一代雷神混动系统 8848，新一代雷神电混引擎 B-Plus 量产最高热效率达 44.26%，百公里亏电油耗 5.23L；搭载雷神 1.5T 四缸发动机，系统综合最大功率 287kW，综合最大扭矩 535N・m，零百加速 6.9 秒。

今年 3 月 1 日，吉利银河 L7 龙腾版插电混动汽车上市，降低了全版本售价，并增加了部分配置，IT之家附价格如下：

55km Pro 版本 12.57 万元（2023 款 13.87 万元，降价 1.3 万元）

115km PLUS 版本 13.97 万元（2023 款 15.37 万元，降价 1.4 万元）

115km MAX 版本 14.97 万元（2023 款 16.37 万元，降价 1.4 万元）

115km 星舰版本 15.97 万元（2023 款 17.37 万元，降价 1.4 万元）

115km 亚运幻影版本 16.97 万元（2023 款 18.57 万元，降价 1.6 万元）

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