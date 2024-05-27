岚图梦想家私人定制版 6 月 1 日上市：四座布局，车内配升降大彩电

IT之家 5 月 27 日消息，据岚图汽车官方，岚图梦想家私人定制版将在 6 月 1 日的粤港澳大湾区车展期间正式上市。该车外观采用双拼色设计，相比在售的普通版车型更具豪华感，车内则采用四座布局。

据IT之家了解，今年陆续问世的腾势 D9 创始版、极氪 009 光辉等高端定制 MPV 车型均采用了四座布局，车内拥有更强调豪华感的配置，例如独立的航空座椅、“大彩电”后排屏幕等等。

即将上市的岚图梦想家私人定制版基于 2024 款车型打造，后排拥有两张独立的航空座椅，同时配备了睡眠头枕。该车车内还拥有升降式后排娱乐大屏、升降式扬声器、车载冰箱等配置，座椅前方则是一块控制车内功能的扶手屏。

新车还将支持个性化选装定制，预计可选内容包含不同的地板材质或星空顶等。动力方面，参考普通版岚图梦想家车型，PHEV 版搭载 1.5T 发动机 + 双电机，发动机最大功率 110kW，电机总功率 310kW；电池容量 43kWh，综合续航里程 1231 公里。EV 版的前后双电机功率 320kW，零百加速 5.9 秒，CLTC 续航里程 510 公里或 650 公里。

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