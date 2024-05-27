LTO 磁带存储 2023 年出货（压缩）容量增长 3.14%，创下 152.9 EB 新高

IT之家 5 月 27 日消息，HPE 慧与、IBM 和昆腾于本月 21 日发布 2023 年 LTO 磁带介质出货量报告。

根据该报告，历史悠久的 LTO 线性开放磁带在去年再度创下（压缩）容量出货新高，达到 152.9EB，同比增长 3.14%。这一涨幅明显高于 2022 年的 0.5%。

目前最新的 LTO 磁带技术均支持 2.5:1 的数据压缩比，这意味此次公布的数据相当于 61.16EB 原始容量。

新闻稿认为，支撑 LTO 磁带出货容量继续成长的部分原因是数据生成的加速和企业对数据基础设施需求的增加。

AI 等技术迅速发展。带来非结构化数据激增。磁带存储也被认为是缓解这一挑战的首选方案。

HPE 存储部门 OEM 与合作伙伴支持产品副总裁 G. Kyle Fitze 表示：

随着客户日益需要更高的存储容量并认识到该技术的优势，LTO 磁带的利用率将进一步扩大。 我们将继续致力于围绕 LTO 磁带技术进一步改进和创新，以满足企业当前和未来几年快速发展的需求。

相较于机械硬盘方案，LTO 磁带存储在大容量归档存储方面拥有总体成本优势。

目前 LTO 磁带存储技术已来到第 9 代，单磁带盒可提供 18TB 原始容量和 45TB 压缩容量；磁带机则拥有 400MB/s 原始数据传输速率和 1000MB/s 压缩数据传输速率。

IT之家查询资料了解到，未来五代 LTO 技术均将实现容量翻倍。

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