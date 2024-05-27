保时捷中国发布与全体授权经销商的联合声明：寻求有效方式应对市场变化

IT之家 5 月 27 日消息，保时捷中国今日发布了题为“掠去浮云，洞察正见，坚守向前”的与全体授权经销商的联合声明。声明中称，当前汽车行业正在经历着前所未有的重大变革，保时捷中国与经销商共同面临着若干复杂的问题，机遇与挑战并存。

保时捷中国方面表示，始终和全体授权经销商保持着长期、互信的常态对话机制。“在行业变革和转型期，汽车厂商始终要积极倾听经销商来自一线的声音，厂商与经销商只有更加紧密地合作并彼此支持，才能更好因地制宜满足中国消费者的需求，实现可持续的多赢发展。”

保时捷中国称，将与经销商一同寻求“有效的方式”来积极应对市场变化，在挑战中发现新机遇。这些讨论涉及到诸多层面，包括但不限于商务政策、本土客户洞察、客户服务以及电动化转型等诸多关键领域。

IT之家附前情提要：

知情人士消息称，在今年初保时捷中国经销商大会上，新丰泰、百得利和美东集团三家保时捷中国经销商对今年的销售任务产生异议，要求保时捷中国针对销售新车的亏损予以赔偿，但至今未能得到妥善解决。

美东集团要求补贴到新车 1 个点毛利；百得利集团等经销商依靠汽车流通协会发函，要求补贴 4 个点毛利。不过，由于抗议的三家企业并非保时捷在华核心经销商，其诉求没有得到保时捷中国的及时回应。

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