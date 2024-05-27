谷歌 CEO 皮查伊：未来几年的 AI 可能会给人一种“具备意识”的假象

IT之家 5 月 27 日消息，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊近日接受 YouTube 科技创作者 Hayls World 采访，讨论了当下正如火如荼的 AI 革命的方方面面，并透露了谷歌对 AI 的愿景。

IT之家汇总部分问答如下：

在马斯克提出 AI 将使大部分工作变得“可有可无”不久后，皮查伊也表达了类似的观点，强调了 AI 的普遍影响。

采访一开始，主持人便问皮查伊“为什么要使用谷歌的 AI”，皮查伊回答说，AI 将为我们所做的一切带来极大影响。“使用 AI 的原因有很多种，它会让你的体验变得更好，它会帮你总结一些内容，帮你节省时间，你还可以和 AI 讨论如何做得更好。”

当被问及“谷歌 Gemini 与 ChatGPT 等竞品之间存在哪些优势”时，皮查伊表示，AI 与谷歌搜索或其他产品的整合是重要优势之一。“例如，它可以汇总 Gmail 中的电子邮件，你可以轻松地发送电子邮件。它与包括 YouTube 在内的其他谷歌产品整合得非常好。它是多模态的，随着时间的推移，你将能够使用语音操作 AI。”

主持人问皮查伊，“包括 Gemini 在内的一些 AI，感觉有时几乎没有意识。你认为还需要很长时间才会有某种形式的 AI 意识吗？”皮查伊则表示，“在未来几年里，我们会有 AI 具备了意识的假象，你可能无法区分。但是，这与 AI 真正具备意识是不同的，这是一个非常深刻的哲学话题。”

皮查伊设想了一个世界：AI 将成为人们日常工作中的得力助手。“就像在 Google Docs 里面纠正你的拼写和语法错误一样，AI 将为你所做的几乎所有事情提供帮助。比如，你可能正在准备面试，然后可以和 AI 讨论如何做得更好，甚至不会让人觉得奇怪。”

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