消息称 2024 款苹果 iPad Pro 出货量目标超 900 万台，LG 和三星全力生产 OLED 面板

IT之家 5 月 27 日消息，据 DigiTimes 报道，苹果首款采用 OLED 屏幕的 2024 款 iPad Pro 平板电脑出货目标将超过 900 万台，这一消息在整体 IT 设备市场低迷的背景下显得尤为亮眼。

此前 OLED iPad Pro 的发布延期曾一度影响市场预期，不过据 DigiTimes 最新报道，苹果方面以及韩国显示器制造商正维持原定的出货计划。市场研究公司 Omdia 预测，2024 年平板电脑 OLED 面板出货量将达到 1210 万片，其中混合型 OLED 面板将占到 812 万片 (61.7%)。由于 OLED iPad Pro 是首款采用混合型 OLED 的平板电脑，因此 Omdia 的预测中，混合型 OLED 面板出货量中的很大一部分都将来自新款 iPad Pro。

尽管部分市场研究机构预测 2024 年 OLED iPad Pro 的出货量将在 450 万至 500 万台之间，但韩国业内消息人士透露，苹果、LG 显示器 (LGD) 和三星显示器 (SDC) 等公司正坚持其针对成品 iPad Pro 设备和面板的原有出货目标，LGD 的 OLED 面板出货目标据悉为 500 万片，而 SDC 的目标则超过 400 万片。

报道称，苹果的 OLED iPad Pro 提供 11 英寸和 13 英寸两种屏幕尺寸，LGD 将为两种尺寸供货，而 SDC 则仅提供 11 英寸的 OLED 面板。新款 iPad Pro 采用双堆叠串联结构的 OLED 面板，理论上相比单堆叠式结构可实现亮度翻倍、使用寿命延长四倍。

此外，为了提升其用于 iPad 的 OLED 面板产能，据悉三星显示器正将其 A3 产线从单一产线扩充至双产线。A3 产线原本以生产单堆叠结构的 OLED 面板为主，主要用于制造苹果 iPhone 和三星 Galaxy 系列智能手机的 OLED 显示屏。如果三星想要在 A3 产线生产双堆叠串联结构的面板，则需要进行相应的工艺升级。

相比之下，LGD 则在 2021 年宣布了总投资额为 3.3 万亿韩元（IT之家备注：当前约 175.23 亿元人民币）的投资计划，并以此建立了 E6-4 产线。该产线从一开始就设计用于生产双堆叠串联结构的 OLED 面板。最近，LGD 又通过有偿增资的方式暗示将追加 1038 亿韩元的投资用于 E6-4 产线，使该产线总投资额增加至约 3.4 万亿韩元。

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