微星发布 271QPX E2 游戏显示器：三星 QD-OLED 方案、240Hz 刷新率，覆盖 99.1% DCI-P3 色域

IT之家 5 月 28 日消息，微星昨日专门针对高端游戏玩家，发布 27 英寸 WQHD 游戏显示器 MAG 271QPX QD-OLED E2，采用第三代 QD-OLED 技术。

该显示器的刷新率为 240Hz，响应时间为 0.03ms，旨在提供高度灵敏、无模糊的视觉效果。它符合 ClearMR 13000 和 DisplayHDR True Black 400 标准，提高了身临其境的游戏体验所必需的清晰度和色彩准确度。

微星为了缓解烧屏等 OLED 问题，集成了 OLED Care 2.0 技术，不仅可以确保其显示质量，还可以延长显示器的使用寿命。

MAG 271QPX QD-OLED E2 显示器屏幕在标准动态范围（SDR）模式下，亮度为 250 尼特，在高动态范围（HDR）模式下为 450 尼特，峰值亮度为 1000 尼特，对比度高达 1,500,000:1，提供了深邃的黑色和鲜艳的色彩。

色彩表现同样令人印象深刻，覆盖了 98% 的 Adobe RGB 光谱、99.1% 的 DCI-P3 色彩空间和 138.4% 的 sRGB 色彩空间。该显示屏可再现超过 10.7 亿种色彩，确保在不同应用和媒体中呈现细微而准确的色彩。

水平和垂直可视角度均为 178 度，保持了色彩的一致性和不同视角下的可视性。该显示器支持自适应同步技术，可提高流畅的帧速率，减少游戏过程中的撕裂和卡顿现象。

端口方面，该显示器包括一个 DisplayPort 1.4a、两个 HDMI 2.1 端口、一个 USB Type-C 端口和一个耳机输出，可满足各种设备和多媒体设置的需要。

该支架提供全面的人体工学设计，倾斜范围为 -5 至 20 度，旋转范围为 -30 至 30 度，转动范围为 -90 至 90 度，高度调节范围为 0 至 110 毫米，允许用户自定义视角，以获得最佳的舒适度和工作效率。

这款显示器的尺寸为宽 609 毫米、深 242 毫米、高 416 毫米，重 8 千克，坚固耐用，适合各种游戏设置。

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