消息称三星 Galaxy S25 Ultra 手机依旧后置四摄，升级超广角和 3x 长焦传感器

IT之家 5 月 27 日消息，博主 @i 冰宇宙 今日分享了三星 Galaxy S25 Ultra 手机的影像配置，新机依旧搭载后置四摄，其中超广角和 3x 长焦镜头进行了升级。

具体如下：

50MP 超广角镜头

200MP 主摄

50MP 3x 长焦镜头

50MP 5x 长焦镜头

作为对比，Galaxy S24 Ultra 有一个 200MP 主摄像头、一个 12MP 超广角摄像头、一个具有 3 倍光学变焦的 10MP 长焦摄像头和一个具有 5 倍光学变焦的 5MP 超长焦摄像头传感器。

另一个值得关注的一点，2022 年年底，三星聘请了梅赛德斯-奔驰中国区前首席设计官李一焕（Hubert H. Lee），并任命其为三星执行副总裁兼 MX（IT之家注：移动体验）设计团队负责人，有不少用户期待三星 S24 系列的外观设计有多变化。然而，或许是稳妥起见，三星依旧沿用了前几代的外观设计。

不过，根据博主 @i 冰宇宙此前爆料，Galaxy S25 系列设计有望迎来改变，开启“李一焕时代”。

目前距离 Galaxy S25 Ultra 手机的发布还尚早，在此之前三星的粉丝可以关注 7 月 10 日在法国巴黎举行的发布会。届时，三星有望发布以下新品：

Galaxy Buds3/3 Pro 耳机

Galaxy Watch7/7 Ultra 手表

Galaxy Z Fold6 折叠屏手机

Galaxy Z Flip6 折叠屏手机

Galaxy Ring 智能指环

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