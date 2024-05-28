三星 Galaxy Watch X 智能手表有望 6 月 24 日亮相，号称“百米深防水、百小时续航”

IT之家 5 月 28 日消息，除了传闻中的苹果 Apple Watch X 外，目前也有消息称三星也将推出一款高端“Galaxy Watch X”设备（即先前传闻的 Galaxy Watch 7 Ultra），据外媒 Techmaniacs 报道，这款“高端手表”有望与 Galaxy Watch 7 一起亮相三星 6 月 24 日的 Galaxy Unpacked 发布会。

▲ 此前曝光的 Galaxy Watch X 智能手表渲染图

据介绍，这款手表在定位和价格方面都类似苹果 Apple Watch Ultra，主要用于高强度使用场景，新手表防水深度可达 100 米，号称非常适合潜水使用，预计售价“将比三星迄今为止宣布的所有手表都要高”，作为比较，苹果 Apple Watch Ultra 2 手表国行售价为 6499 元起。

此外，这款手表有望搭载经过改进的 Exynos W1000 处理器，配备 578mAh 电池，拥有至高 100 小时的电池续航，作为比较，此前的 Watch6 Classic 为 425mAh，Watch5 Pro 为 573mAh。

根据IT之家目前掌握到的情况，这款手表还有望配备血糖监控功能，支持检测皮肤温度，同时拥有可自定义功能的“操作按钮”，感兴趣的小伙伴可以查询下方相关阅读获取更多详情。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。