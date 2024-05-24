三星 Galaxy Watch7 Ultra 手表渲染图曝光：外观更方正、新增第三按钮

IT之家 5 月 24 日消息，消息源 @OnLeaks 携手科技媒体 Smartprix，分享了三星 Galaxy Watch 7 Ultra 智能手表的 5K 高清渲染图。

Galaxy Watch7 Ultra 手表带来了一些有趣的设计变化，其中最值得关注的变化在于表盘更加方正，新增第三个实体按键，以及配备更大的扬声器。

设计

Galaxy Watch7 Ultra 手表的屏幕是圆形的，但是外部边框更接近于方形，整体看起来比较独特。

屏幕

圆形屏幕直径为 1.5 英寸，与 Galaxy Watch6 Classic 完全相同。Watch7 Ultra 的整体尺寸约为 47 x 47.4 x 16.4 毫米，比 Watch6 Classic 的 46.5 x 46.5 x 10.9 毫米略大，主要因为在圆形显示屏周围增加了额外的方形边框。

IT之家附上图片如下：

新按钮

手表右侧中间增加了第三个圆形按钮。这个新按钮位于传统的两个按钮之间，可以为 Galaxy 手表提供新的功能，类似于 Apple Watch Ultra 上的“操作按钮”。

新健康传感器阵列

和 Galaxy Watch6 Classic 上的环形传感器有所不同，Watch7 Ultra 背面的圆形阵列由独立的圆形和方形组成。值得注意的是，Galaxy Watch7 Ultra 保留了温度传感器，但它的位置略微向中心上移。

表带

表带似乎也与表身更完美地融为一体，外观更简洁。此外，在传感器阵列旁边，顶部和底部还有两个类似按钮的元素。

更大的扬声器格栅

另一个微妙而重要的设计变化是增加了更大的扬声器格栅。这些格栅位于手表的左侧，明显比现有 Galaxy 手表上的格栅要大。

Galaxy Watch7 Ultra 的机身上有几个小 "孔"，我们猜测这是麦克风。三星似乎正在全力打造 Galaxy Watch7 Ultra 的麦克风和音频体验。

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